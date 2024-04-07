قاليباف: العقاب الذي ينتظر الصهاينة سيكون قاسياً ودرساً للعبرة

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية للمجلس، صباح اليوم الأحد، إنّ "زمن البلطجة والتطاول الصهيوني في المنطقة بدعم الولايات المتحدة الأميركية ولى وانتهى".

وأكّد قاليباف أنّ "العقاب الذي ينتظر الصهاينة سيكون قاسياً ودرساً للعبرة".

وأشار إلى أنّ الكيان الصهيوني أثبت في عدوانه على القنصلية الإيرانية في دمشق أنّ جريمته "لا حدود لها"، وأنه "مستعد لانتهاك كل القوانين الدولية".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أنّ "كل جريمة يقوم بها الكيان الصهيوني تزيده ضعفاً، وتزيد من عزيمة المقاومة".

كما أكّد قاليباف أنّ جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة تكشف أنهم أدركوا أنّ نهايتهم بعد 7 أكتوبر 2023.