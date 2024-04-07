هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث بالبحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، فيما لم تضح معالم هذه الواقعة، في ظل التوتر والتعصيد العسكري للعمليات العسكرية في البحر الأحمر.

وفي حادثة أخرى، كانت قد قالت الهيئة البريطانية، السبت، إن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وأبلغت الهيئة عن اقتراب صاروخين من السفينة.

وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة" التي "لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم".