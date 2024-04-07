إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار على حافلة قرب قلقيلية وانسحاب المنفذ

فلسطين اليوم

أصيب مستوطنان على الأقل صباح اليوم الأحد، بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت بالقرب من بلدة عزون قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، إن إصابتان وقعتا بعملية اطلاق نار على مركبات للمستوطنين قرب قلقيلية، مضيفا أن قواته استنفرت بحثا عن المنفذ الذي انسحب من المكان.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية.

وأغلق جيش الاحتلال شارع 55 عقب العملية في الاتجاهين، وفرض طوقاً أمنياً على قرية النبي الياس في قلقيلية.