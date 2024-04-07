المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها، صباح اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وتأتي عمليات المقاومة "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، واستمراراً لنهجها في مقاومته، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وأمس، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها، مصافي النفط في حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.