جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك خان يونس جنوب قطاع غزة أمس.

ويوم أمس، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح أمس.

وبعدها بساعات، اعترف بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

وبذلك يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الذين أعلن عنهم الى 604 ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 260 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.