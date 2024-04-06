هيئة مغربية: نظمنا الجمعة 120 مظاهرة في 58 مدينة دعما لغزة

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تنظيم 120 مظاهرة في 58 مدينة مغربية، مساء الجمعة، دعما لغزة و"تنديدا بالصمت الدوليوالخذلان تجاه المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وذكرت الهيئة، في بيان أن "الشعب المغربي خرج في 120 مظاهرة بـ 58 مدينة مغربية في جمعة طوفان الأقصى للمرة 26 على التوالي،استجابة لدعوة الهيئة تحت شعار "نصف عام من الإبادة.. نصف عام من الخذلان.. كفى!"".

ووفق البيان "رفعت المظاهرات التي عمت المدن شعارات منددة بالصمت الدولي والخذلان العربي الرسمي تجاه المجازر المستمرة في حقالمدنيين من الأطفال والنساء" .

وأعلن المتظاهرون، وفق البيان، "استمرارهم في الحراك التضامني إلى حين وقف الحرب، مجددين رفضهم المطلق لكل الاتفاقيات التطبيعيةمع الكيان في مختلف المجالات".

وتميزت الفعاليات التي تزامنت مع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان " بالدعاء للمـقاومة بالنصر وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء".

ومن بين المدن التي خرحت بها المظاهرات، الدار البيضاء والرباط والقنيطرة (غرب) وطنجة (شمال) وتازة (شرق).

وجاءت المظاهرات غداة نداء الفصائل الفلسطينية في بيان الخميس "الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم" إلى المشاركة فيالجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ضمن حراك احتجاجي أسمته "جمعة الغضبلفلسطين".

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقفالغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.