رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الانتقام من الهجوم "الإسرائيلي" حتمي

فلسطين اليوم

وصف رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق بأنه خطوة جنونية، وحمل واشنطن المسؤوليةالرئيسية في تنفيذه.

وقال باقري -خلال كلمة له أثناء مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي– إن إيران لن تبقى دون رد على الهجوم، وإنانتقامها سيكون حتميا وفي التوقيت الذي تحدده.

وفي تعليقه على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال باقري إن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها ولم تتمكن من القضاء على حركةالمقاومة الإسلامية (حماس).

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيلبي المطالب الشعبية لمحاسبة إسرائيل وداعميها، بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية فيدمشق.

وشهدت مدينة أصفهان، وسط إيران، اليوم مراسم تشييع العميد محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانيوالذي استشهد في هجوم صاروخي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وشارك في التشييع عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، من ضمنهم القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدسالتابع للحرس الثوري، اللواء إسماعيل قاآني.