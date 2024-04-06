حماس: وفد من الحركة يتوجه للقاهرة غداً لبحث تطورات وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بأن وفداً من الحركة سيتوجه غداً إلى القاهرة بعد دعوة مصريةلبحث تطورات وقف إطلاق النار.

وقال المصدر القيادي للجزيرة، إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةوالوسطاء لاستئناف التفاوض غير المباشر بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن إسماعيل هنية أكد للوسطاء أن "أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم".

كما شدد هنية على أن "أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ بالانسحاب الشامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شرط"، وفقا للمصدر.

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي، جددت حماس تأكيد مطالبها الأساسية المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة التي تقضي بوقف إطلاق النارالشامل، وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، وعودة النازحين، وتدفق المساعدات وبدء الإعمار وتبادل حقيقي للأسرى.