حرس الثورة للشعب الإيراني: سننفذ مطلبكم بمعاقبة "إسرائيل" على جريمته

فلسطين اليوم

صرّح حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم السبت، بأنّ سيحقق المطلب الوطني بمعاقبة العدو، بما "يجعله يندم على جريمته" في دمشق، والتي استهدف من خلالها القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، في الأول من نيسان/أبريل الجاري.

وفي رسالةٍ له، ثمّن الحرس حضور الشعب الإيراني في مسيرة يوم القدس العالمي ومراسم تشييع ودفن شهداء جريمة كيان الاحتلال في دمشق، واصفاً الحضور بـ"الملحمي والكاسر للأعداء".

كذلك، اعتبر مشاركة الشعب في مسيرات يوم القدس "مصدر أملٍ للشعب الفلسطيني المظلوم والبطل، ومعززاً لإرادتهم وصمودهم في وجه الكيان الصهيوني"، مُشيراً إلى أنّ الاحتلال بجرائمه الوحشية واستمرار الإبادة الجماعية والتجويع والمجاعة "يتوهم أنه يستطيع القضاء على صمود هذا الشعب".

وتوجّه الحرس في حديثه للشعب الإيراني، مؤكّداً أنّه سيجعل "إسرئيل" تندم على جريمتها في دمشق، قائلاً: "نؤكد للشعب الإيراني البطل والثوري أن أبنائكم الغيورين والمتحمسين في أبناء حرس الثورة الإسلامية سينفذون بعون الله المطلب الوطني المتمثل في إنزال العقاب بالعدو الصهيوني وداعميه لارتكابهم الجريمة الإرهابية الجبانة الأخيرة ضد القنصلية الإيرانية؛ حيث يجعلونهم يندمون على فعلهم هذا".