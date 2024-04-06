من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.. المقاومة تواصل اشتباكاتها الضارية مستهدفة الاحتلال وآلياته

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية ملحمة "طوفان الأقصى" رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواصل التصدي لقوات "جيش" الاحتلال في محاور القتال في غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجيرها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، وذلك بعبوة "ثاقب - برميلية" محلية الصنع، شرقي دير البلح وسط القطاع.

وفي ظل عمليات المقاومة وعشية إتمام 6 أشهر من الحرب، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 600 جندي وضابط، وإصابة 3193 آخرين، بينهم 497 أُصيبوا بجروحٍ بالغة الخطورة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واعترف "جيش" الاحتلال بإصابة 1552 جندياً وضابطاً منذ بداية التوغل البري في القطاع، حيث تشهد محاور القتال معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية.