بـ"البركان".. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "المالكية" و"جل العلام"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في بيان اليوم السبت، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع "‏المالكية" التابع للاحتلال بصاروخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة دقيقة، وذلك في إطار دعمها للشعب الفلسطيني، وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت موقع "‏جل ‏العلام"، وانتشاراً لجنود الاحتلال بين الموقع ومستوطنة "شلومي" بصواريخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته، وردّاً على ‏اعتداءات العدو على القرى والبلدات الجنوبية وتحديداً في بلدة مرجعيون".