بـ"البركان".. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف "المالكية" و"جل العلام"
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في بيان اليوم السبت، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع "المالكية" التابع للاحتلال بصاروخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة دقيقة، وذلك في إطار دعمها للشعب الفلسطيني، وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة.
كما استهدفت موقع "جل العلام"، وانتشاراً لجنود الاحتلال بين الموقع ومستوطنة "شلومي" بصواريخ "بركان"، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.
وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته، وردّاً على اعتداءات العدو على القرى والبلدات الجنوبية وتحديداً في بلدة مرجعيون".