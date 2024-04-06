استشهاد عنصر من الدفاع المدني اللبناني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد أحد أفراده، أمس الجمعة، متأثراً بإصابته جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان الشهر الماضي.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني موظفها "موسى عبدالكريم الموسوي، من مركز بلدة الخيام، في محافظة النبطية، متأثراً بإصابته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت البلدة".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، شن طيران الاحتلال غارة جوية على بلدة الخيام، استهدفت أحد الأبنية السكنية، في إطار عدوانها على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.