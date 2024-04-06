الاحتلال يعتقل 6 شبان خلال مداهمات في الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، ستة شبان خلال مداهمات في عدة بلدات بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في حي كريسة وسط المدينة، واعتقلت الشابين سعد عاطف قزاز، وأحمد محمود عقيل عواودة، بعد مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت عددا من القرى الغربية في دورا، ودهمت أحد المنازل في قرية طرامة، فيما اعتقلت الشاب إبراهيم فؤاد عمرو بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بيت الروش التحتا، للضغط على شقيقه سعد لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف أيمن نواف صبارنة، ومحمد هيثم سبع صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونعيم موسى يونس أبو رجب من بلدة يطا (جنوبا)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

يشار إلى أن جيش الاحتلال صعّد في الشهور الأخيرة من سياسة اعتقال الأقارب، بمن فيهم الزوجات والأمهات والشقيقات، كأسلوب ضغط على المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.