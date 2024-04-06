115 برلمانيا فرنسيا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل

فلسطين اليوم

طالب 115 برلمانيا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".

وعبر منشور في إكس، شاركت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.

وذكر البرلمانيون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة.

وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بوجود خطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة، وطلبت من "إسرائيل" منع ذلك.

وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل ارتكابه "إبادة جماعية في غزة".

وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت "مواد عسكرية" تتعلق بالنظام الدفاعي إلى "إسرائيل".

ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.

وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة.

وقالوا للرئيس ماكرون: "لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".