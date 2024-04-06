إيران تشيّع الشهيد زاهدي: العدو سيندم على فعلته وطريقة الانتقام نحن من يحددها

فلسطين اليوم

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم السبت، أنّ "العدو سيندم على فعلته وطريقة الانتقام نحن من يحددها".

وشدّد باقري على أنّ على "إسرائيل" أن تعلم أنّ عمرها قد انتهى ولم يبقَ شيء على زوالها واضمحلالها، مؤكداً أنّ ملحمة "طوفان الأقصى" كانت عملية مصيرية وشكّلت هزيمة للاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ترميمها، بعد أن كبّد المقاومون الاحتلال خسائر جسيمة وتمكنوا من العودة بعدد من الأسرى.

ورأى باقري أنّ الاحتلال غرق في مستنقع حرب غزة، ولا يمكنه الانسحاب منها ولا متابعتها.

وجاء كلام باقري خلال التشييع الذي أقيم في أصفهان لقائد قوة القدس في سوريا ولبنان العميد في حرس الثورة الإيراني محمد رضا زاهدي، الذي ارتقى مع 6 مستشارين آخرين في حرس الثورة من جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام.

وخلال فعاليات يوم القدس العالمي في طهران، ومراسم تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، كان القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية، اللواء حسين سلامي، قد ذكّر بتهديد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، قائلاً: "القائد الكبير رافع رايتنا قال إنّه سيقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وحذّر قائد حرس الثورة من أن أيّ اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد، مشدّداً على أنّه لن تتمكن أيّ قدرة، مهما كانت، من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة