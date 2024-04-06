المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف جنود الاحتلال في "راميا"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم السبت، استهدافها تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "راميا" عند الحدود مع فلسطين المحتلةّ.

وأشارت، في بيانٍ، إلى أن استهداف تجمّع الجنود الإسرائيليين نُفّذ باستخدام القذائف المدفعية، مؤكدةً أن العملية أتت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وشنّ الاحتلال اعتداءات على قرى وبلدات الجنوب، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة أرنون واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة رميش.

وفجراً، زفّت المقاومة المجاهد أحمد علي حمد -"يعقوب"، وهو من مواليد عام 1992 ومن بلدة طورا في جنوبي لبنان، شهيداً على طريق القدس.