37 ديمقراطياً في الكونغرس بينهم بيلوسي يوقعون على رسالة لوقف الدعم العسكري لـ "إسرائيل"

فلسطين اليوم

وقّعت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة نانسي بيلوسي و36 عضواً من الحزب الديمقراطي في الكونغرس على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بوقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل".

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 7 موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، والذين يحملون جنسيات أجنبية.

وجاء في الرسالة أنه "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً في غزة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة".

وعقب هذا الاستهداف الإسرائيلي أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنّ على "إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها"، علماً أنّ الولايات المتحدة لم تغير سياستها حتى الآن، لا بل أن صفقات الأسلحة الداعمة للاحتلال لا تزال مستمرة.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف تزويد "إسرائيل" بالمعدات العسكرية أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب، وتعدّ بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنّ سلوك واشنطن الأخير يشير إلى تآكل في الثقة، وفي وقت تواصل فيه إرسال المعدات العسكرية إلى "إسرائيل"، إلا أنّ الأخيرة قلقة بشأن هذا الدعم.

وأضافت الصحيفة "لم نعد متأكدين من دعم الولايات المتحدة"، لافتة إلى أنّ حق النقض الذي امتنعت الولايات المتحدة عن استخدامه في مجلس الأمن أظهر موقفاً مجافياً لـ "إسرائيل".