200 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدّى مئات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من رمضان) اليوم الجمعة، رغم تضييقات الاحتلال ومنعه لأهالي الضفة الغربية من الوصول إليه.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس إن 200 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ووفق مصادر محلية، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

وعقب صلاة التراويح، انطلق المصلون والمعتكفون في مسيرة داخل باحات المسجد الأقصى، مرددين هتافات داعمة لغزة والمقاومة.