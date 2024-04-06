المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مصافي النفط في حيفا وهدفاً في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها، فجر اليوم السبت، مصافي النفط في حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقبل ساعات، أعلنت المقاومة الإسلامية ضرب مجاهديها هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، يوم الأربعاء الفائت، بواسطة الطيران المسيّر.

وبالتزامن، قالت المقاومة الإسلامية في بيان إنها ضربت هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الأربعاء، بواسطة السلاح المناسب.

وأكّدت المقاومة أنّ العمليات تأتي "استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال"، واستمراراً لنهجها في مقاومته، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

وأكدت المقاومة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".