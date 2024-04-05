"طوفان الأحرار" يتمدد.. تظاهرات حول العالم إحياء ليوم القدس العالمي

فلسطين اليوم

إحياءً ليوم القدس العالمي، انطلقت اليوم الجمعة، تظاهرات حول العالم تحت شعار "طوفان الأحرار"، للمطالبة بوقف العداون الإسرائيليعلى قطاع غزّة، والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

سوريا

في هذا السياق، نظّمت اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي في سوريا فعالية بعنوان "طوفان الأحرار" في مخيم اليرموك في العاصمةدمشق.

وتضمّنت الفعالية عرضاً قدّمه أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا ومهرجاناً خطابياً بحضور شخصيات رسمية وقيادات أحزاب وفصائلوقوى عربية وإسلامية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

لبنان

في لبنان، خرجت تظاهرات في مدينة صيدا، بمشاركة فعاليات حزبية وسياسية وشعبية إحياءً ليوم القدس العالمي.

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كُتب عليها: "من الجنوب إلى غزّة توحّدنا بالمقاومة والشهداء"، "غزة انتصرت للقدس بطوفانها المبارك" و"طوفانالأقصى أسقط الوهم الصهيوني".

العراق

وفي العراق، نظمت فعاليات حاشدة في يوم القدس العالمي في شارع فلسطين.

الأردن

في الأردن، حاصر متظاهرون السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان في مسيرة حاشدة تحت عنوان "جمعة الغضب" بمناسبة إحياء يومالقدس العالمي.

التظاهرة جاءت تضامناً مع غزّة ودعماً للمقاومة التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بإلغاء اتفاقية "وادي عربة"، وكذلك، بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبإدخال المساعدات الإنسانية.

البحرين

في البحرين، خرجت تظاهرات إحياءً ليوم القدس العالمي غرب العاصمة المنامة، وكذلك انطلقت تظاهرة أخرى في الدراز من جامع الإمامالصادق.

وردد المتظاهرون البحرينيون الرافضون للعدوان الإسرائيلي، والمطالبون بإلغاء اتفافية تطبيع البحرين مع الكيان الإسرائيلي عدة عباراتٍكان أبرزها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"التطبيع خيانة".

اليمن

في اليمن، احتشد المتظاهرون في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي أكثر من 100 ساحة مركزية وفرعية، وفي 14 محافظة يمنيةإحياءً ليوم القدس العالمي، وتأكيداً لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.

مسيرات اليمن جددت العهد في الالتزام بنصرة الشعب الفلسطيني، معلنة كامل الاستعداد والجهوزية لتنفيذ توجيهات القيادة لأي خياراتتتبناها لمقارعة أعداء الإنسانية.

وأكد بيان المسيرات أنّ معركة تحرير القدس الشريف وكل فلسطين لا تخص الشعب الفلسطيني وإنما هي مسؤولية الأمة بأكملها، وتابع أنّلا عذر لأي نظام في البلدان الإسلامية بالتقاعس أو التقصير عن القيام بدوره في تحرير فلسطين ونصرة الشعب.

ودعا الحكام والأنظمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الهمجية الأميركية – الصهيونية، معلناً استعداد اليمنيين لمواجهةالعدوان الأميركي والبريطاني بكل قوة وثبات.

عمان

في سلطنة عمان، تظاهر عمانيون بعد صلاة يوم الجمعة أمام السفارة الأميركية في العاصمة مسقط تضامناً مع غزّة والمقاومة، وإحياءً ليومالقدس العالمي، وتنديداً بالدعم الأميركي المستمر للكيان في عدوانه على قطاع غزّة.

إيران

وانطلقت منذ ساعات الصباح الأولى، في إيران مسيرات يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان بالتزامن مع وصولجثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قنصلية البلاد في دمشق. ونظّمت المسيرات في أكثر من 2000 مكان في مختلف المحافظاتالإيرانية.

باكستان

في باكستان، انطلقت مسيرات شعبية في مختلف المدن إحياءً ليوم القدس العالمي، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

كشمير

وتظاهر مسلمو كشمير تضامناً مع غزّة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

أندونيسيا

في أندونيسيا، عُقدت فعاليات شعبية بمناسبة يوم القدس العالمي، دعماً لقطاع غزّة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي عليه.

ماليزيا

في ماليزيا، رفع المتظاهرون أعلام الحشد الشعبي وفصائل المقاومة خلال مسيرات حاشدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتظاهر الماليزيون إحياءً ليوم القدس العالمي رافعين أعلام فلسطين وعبارات تندّد بقتل الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة.

نيجيريا

وكذلك، خرجت تظاهرات شعبية حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي في ولاية "باوتشي" النيجيرية، إذ رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وردّدواهتافات "الموت لإسرائيل".

ويُحيي الفلسطينيون والأحرار في العالم فعاليات يوم القدس العالمي في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك من خلال التظاهراتوالمسيرات الرافضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة. ويأتي يوم القدس هذا العام في ظلّ عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزّة منذ7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.