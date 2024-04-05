الفصائل: من يسعى لفرض نفسه كبديل في غزة شريك للاحتلال

فلسطين اليوم

قالت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها تابعت بقلق الأنباء التي تواترت عن محاولة قوة مشبوهة العبث في قطاع غزة،واطّلعت على المعطيات المتوفرة حول وجود "مخطط وأوهام للسيطرة على مناطق شمال القطاع بتنسيق مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في تصريح، أن "حركة حماس هي جزء أصيل ومكون وطني أساسي في نسيج الشعبالفلسطيني الذي يحمل عَلَمُه جميع الألوان، ويضم الأطياف كافة".

وأضافت: "أي جهد يُبذل لإغاثة شعبنا يجب أن يكون وفق الأصول والقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شؤون القطاع، ومنغير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة".

وأشارت إلى أن "من يريد أن يهاجم غزة والمقاومة، ويسعى لأن يفرض نفسه كبديل في ظل حالة الاشتباك مع العدو فهو شريك للاحتلالويأخذ اعتماده منه".

وشددت اللجنة في بيانها، على أن "اليوم التالي للحرب وشكل الحكم في القطاع خصوصًا، وفي مناطق السلطة عمومًا، هو شأن فلسطينيخالص لن يُسمح لأحد بالعبث به، ومن يجد في نفسه الجدارة الوطنية فليتقدم عبر صندوق الانتخابات".