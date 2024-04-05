إصابة شاب واعتقال آخر بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أوصرين جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (30 عاماً) بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فيأوصرين، ونقلته إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أوصرين بعدد من الجيبات، وانتشرت في شوارعها، ما أدى لوقوع مواجهات بينهاوبين عشرات الشبان.