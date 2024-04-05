‏"Responsible Statecraft": "إسرائيل" تستدرج المواجهات الكبرى للهروب من نتائج غزة

فلسطين اليوم

اعتبر موقع "رسبوسبل ستيتكرافت" الأميركي، أنّ "التصعيد الإسرائيلي الأخير للعنف، في منطقة عنيفة بالفعل، "يشكل إحدى أكبرالتحديات التي تواجهها إدارة بايدن حتى الآن"، في أطر سعيها لإبعاد الولايات المتحدة عن حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وفي مقال نشر على صفحات الموقع تحت عنوان "هل تخطط إسرائيل لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران؟"، رأى، الكاتب في شؤونالشرق الأوسط، بول بيلار، أن "القصف الإسرائيلي للمجمع الدبلوماسي الإيراني في دمشق، كان بمثابة تصعيد ملحوظ، وهو إلى جانبكونه عملاً عدوانياً في سوريا، مثل العديد من الهجمات الجوية الإسرائيلية السابقة، فإنه يشكل هجوماً مباشراً على إيران".

واعتبر بيلار أنّ السبب الرئيسي وراء عدم تصاعد التوترات الإقليمية التي تركزت على الظروف المأساوية، في قطاع غزة، هو "ضبط النفسالذي أبدته إيران خلال الأشهر الستة التي تلت هجوم حماس".

كما شدّد على أنّ إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى، قائلاً: إنّ "كل ما يمكن قوله بكل ثقة هو أن الرد الإيراني سيكونفي الأوقات والأماكن التي تختارها طهران".

وعن الأهداف الإسرائيلية وراء هذا التصعيد، يقول الكاتب إن "تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها، بالنسبة لنتنياهو، هو بقدر ما يعني احتمالاستمرارها إلى أجلٍ غير مسمى، فهي أيضاً قد يكون أمله الوحيد الواضح لتفادي الصعوبات السياسية والقانونية التي يواجهها".

وهذا التصعيد يمكن أن يؤدي، بحسب المقال المنشور على صفحات "رسبوسبل ستيتكرافت"، إما إلى "استفزاز إيران للرد، وهو ما يمكنإسرائيل من تقديم نفسها على أنها مدافعة وليس مهاجمة، ويدفع النقاش بعيداً عن الدمار الذي تلحقه بغزة، ويتجه نحو الحاجة إلى حمايةنفسها ضد الأعداء الأجانب".

ويمكن أن يتجه أيضاً إلى "زيادة فرصة تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع مع إيران. وإذا حدث ذلك، فإن الحرب في الشرقالأوسط لن يُنظر إليها على أنها مجرد مسألة تقريع إسرائيل للفلسطينيين، بل ستشمل بدلاً من ذلك أسهم القوة العظمى الراعية لإسرائيل".

ويضيف، بول بيلار في مقاله، "يمكن أن تنجر الولايات المتحدة إلى صراع إسرائيلي إيراني بأي من الطريقتين؛ أحدهما سيكون من خلالالمطالب السياسية داخل الولايات المتحدة بأن تتصرف واشنطن بشكل أكثر مباشرة للدفاع عن حليفتنا إسرائيل عندما تتعرض لهجوم منإيران"، والطريقة الأخرى "هي أن تمتد الأعمال الانتقامية الإيرانية ضد إسرائيل إلى الأهداف الأميركية أيضاً".