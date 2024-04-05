"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع الآلاف من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين فيه، بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم.

واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والقيم الإنسانية.

ودعت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف جميع انتهاكاتها المتكررة لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وجددت المنظمة دعوتها إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.