بايدن يطلب من الكيان الإسرائيلي تسوية بشأن عودة الفلسطينيين لشمال غزة

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى تسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن عودة الفلسطينيين لشمال القطاع، وذلك من أجل سير مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وتطالب حماس بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، في حين رفضت إسرائيل هذا الطلب.

لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات التي أجريت في الدوحة في مارس/آذار الماضي قوله إن إسرائيل "خففت حدة موقفها" بشأن عودة النازحين إلى الشمال، وفق تعبيره.