تشييع جثمان الشهيد سائد علوية في طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة طولكرم بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد سائد نظمي خضر علوية (31 عاما)، الذي استشهد صباح اليوم بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، وتوجهوا به الى منزل ذويه في ضاحية ذنابة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وتمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد البركة بالمدينة، ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة الغربية بطولكرم.

وكان الشهيد علوية استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قناص لجيش الاحتلال، أثناء تواجده على سطح منزله المحاذي للمنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم نور شمس.