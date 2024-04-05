مجلس حقوق الإنسان يتبنّى قرارا بحظر تصدير السلاح للكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بحظر تصدير السلاح للكيان الإسرائيلي بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول، داعيًا في قرار آخر إلى محاسبة تل أبيب على جرائم حرب محتملة وضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأبدى المجلس في قراره، مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان عسكري واسع منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، أدى حتى صباح اليوم الجمعة لارتقاء 33 ألفًا و91 شهيدًا، بالإضافة لـ 75 ألفًا و750 مصابًا بجراح متفاوتة.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.