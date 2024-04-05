قوات الاحتلال تدمر بيت عزاء الشهيد فادي الدويك في الخليل

فلسطين اليوم

دمرت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بيت عزاء الشهيد فادي الدويك، الذي أقيم في ديوان آل الدويك بشارع عين سارة في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوة من جيش الاحتلال دهمت بيت العزاء، واعتدت على المتواجدين داخله، وحطمت كراسي ومزقت يافطات عليها صور للشهيد الدويك، ومنعت اقامة بيت العزاء.

​​​​ واستشهد الدويك، خلال مجزرة جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة مطلع الأسبوع.