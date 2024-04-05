950% نسبة عدد طالبي الدعم النفسي في الكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

قالت ما تسمى جمعية الدعم النفسي التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل ارتفاع نسبته 950% لعدد طالبي الدعم النفسي منذ بداية الحرب على غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن انهيار منظومة الصحة النفسية في الكيان الإسرائيلي بعد الـ 7 من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.

وقالت الصحيفة إن العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة غادروا مؤخرا إلى بريطانيا، بحسب مصادر في المجال.

وأضافت أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة بمجال الصحة النفسية في الكيان في ظل الحرب التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ 182 على التوالي.