الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد المسالمة تمهيدا لهدمه

فلسطين اليوم

دهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوبي الخليل، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت منزل عائلة المسالمة في حي الناموس غربي بلدة دورا، ونكلت بأفراد عائلته، وأجرت مسحا هندسيا للمنزل.

وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد المسالمة بتنفيذ عملية طعن عند مدخل مجمع تجاري في مستوطنة "غان يفني" شرقي مدينة أسدود المحتلة، مساء الأحد الماضي، أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين بجراح خطيرة.

واستشهد مسالمة (19 عاما) بعد إطلاق أحد جنود الاحتلال النار عليه عقب تنفيذ العملية.

وجاء اقتحام منزل المسالمة وأخذ قياساته بعد يوم من الإعلان عن مقتل أحد المستوطنين المصابين بعملية الطعن متأثرا بإصابته.

وينتهج الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي عمليات المقاومة، وذلك في إطار العقاب الجماعي والردع، فيما تشير الوقائع إلى فشل هذه السياسة بردع الفلسطينيين عن تنفيذ المزيد من العمليات.