ترامب: "إسرائيل" تخسر معركة العلاقات العامة وعليها وقف الحرب

فلسطين اليوم

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "إسرائيل" لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.

وفي تصريح لإحدى الإذاعات في نيويورك انتقد ترامب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، محذرا حكومة نتنياهو من استمرار الهجوم على غزة، وقال "دعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس".

وتعليقا على نشر جيش الاحتلال مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار.. إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره.. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".

وحذر الرئيس الأميركي السابق إسرائيل من أنها مستمرة في خسارة جزء كبير من العالم، وخسارة الكثير من الدعم.

وكثيرا ما يصف ترامب نفسه بأنه حليف مخلص لـ"اسرائيل"، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين "إسرائيل" ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.