الصحة بغزة: 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.