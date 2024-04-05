شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي على مختلف مناطق قطاع غزة

فلسطين اليوم

واصل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شنّ غاراته الجوية وقصفه المدفعي في اليوم الـ182 من العدوان على قطاع غزّة على مناطق مُتفرقة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.

واستهدفت غارةً عنيفة محيط مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزّة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط وغرب مدينة خان يونس، وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وبحسب مصادر محلية، استهدف طيران الاحتلال، قبيل منتصف الليلة الماضية، تل الهوا غرب مدينة غزّة، فيما تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية والشرقية لمدينة خان يونس وشرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية إنّ عمليات القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع فجر اليوم أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم ما زال تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزّة إلى 33037، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأمس، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استشهاد 176 شخصا من موظفيها منذ بداية العدوان وحتى 1 نيسان/أبريل الجاري، موضحةً أنّ الحرب على قطاع غزة "سجّلت العدد الأكبر من عمّال الإغاثة الذين قُتلوا في أي صراع".