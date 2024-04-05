الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى فجرا ويعتقل عددا منهم

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.

وتجمع آلاف المصلين في المنطقة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، وبدأوا بترديد هتافات غاضبة ضد العدوان على قطاع غزة.

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الاقل لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من المسجد الاقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى أكثر من 65 ألف مصلي صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.