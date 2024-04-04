موسى: يوم القدس يوحد الأمة ومحور المقاومة يزداد قوة بدماء الشهداء

فلسطين اليوم

أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو سامر موسى، على أهمية يوم القدس العالمي الذي دعا اليه مفجرالثورة الإسلامية في إيران، الإمام الراحل الخميني، الذي استطاع أن يعيد تشكيل وعي الامة الاسلامية، وأن يوجهها نحو الاتجاهالصحيح، نحو اولى القبلتين وثالث الحرمين".

جاء ذلك خلال كلمة القاها موسى، اليوم الخميس، باسم حركة الجهاد الاسلامي أثناء وقفة ومسيرة بحرية نظمتها لجان العمل في المخيماتفي منطقة صور بمناسبة يوم القدس.

واعتبر موسى أن "يوم القدس الذي نحيه اليوم كما كل عام مع التأكيد على أننا اليوم بمداد من الدماء وقوافل الشهداء نحيه والارضالفلسطينية مخضبةً بدماء المجاهدين، وترتدي الثوب الأحمر عنواناً للحرية والتخلص من الاحتلال، موضحاً أن "فلسطين هي الميزانالصحيح فمن حمل قضيتها رفعته ومن تخلى عنها خذلته".

وأشاد بدور محور المقاومة المساند للقضية الفلسطينية ولغزة المقاومة والضفة الآبية، التي تقلق الكيان الصهيوني بكتائبها المجاهدة. كماأشاد بدور الجمهورية الإسلامية في إيران واليمن والعراق ولبنان، الذين كانوا وما زالو خير نصير لجراح غزة.

وشدد موسى على اهمية تكامل محور المقاومة في توجيه الضربات المتتالية للكيان الصهيوني وشركائه في الحرب على غزة، مؤكداً على"ثبات المقاومة الفلسطينية في الميدان واستعدادها لخوض المعركة لوقت طويل، وإن ما عجز عن تحقيقة الكيان الصهيوني في الميدان لننسمح بتحقيقه في السياسة".