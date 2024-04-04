أبو حمزة: مستمرون في وحدة الساحات ونحذر من المساس بالقدس و الأقصى

فلسطين اليوم

أكّد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، أنّ القدس "وحّدتالساحات هذا العام"، محذراً من أنّ "المساس بالقدس وبالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة".

وقال أبو حمزة في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، إنّ ما يجري في الميدان، يؤكد أنّ فصائل المقاومة تواصل خوض معركة "طوفانالأقصى" بكلّ عزم على المستوى العسكري والأمني والشعبي.

وأشار إلى أنّ "ما يجري في قطاع غزّة يستوجب منّا الوقوف عند مسؤولياتنا لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصهيوأميركية"، مشدداًعلى أنّ "المقاومة تواصل صدّ العدوان في قطاع غزّة والضفة الغربية ولبنان، وحضورها الميداني يعني أنّها ترفض الاحتلال وستستمر فيالمعركة على قاعدة وحدة الساحات".

كما تابع أنّه "بمؤازرة جبهات الإسناد نواصل التصدّي في كلّ محاور القتال للاحتلال الإسرائيلي، رداً على التغوّل الإسرائيلي بحقالمدنيين".

ووجّه أبو حمزة التحية من قلب المعركة إلى اليمن الأبيّ و حزب الله في لبنان، والعراق وسوريا العروبة وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران،كما حيّا الجماهير التي خرجت في الأردن نصرةً لقطاع غزّة، مؤكداً أنّ صدى أصواتها تُسمع في غزّة.

ولفت إلى أنّ "الدماء الزكية في فلسطين بدأت تزهر من الأردن الى تونس والبحرين وغيرها"، مردفاً: "نعدكم بالنصر وبأن صمود الشعبالفلسطيني سيكون نموذجاً لكلّ شعوب العالم".