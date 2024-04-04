أستراليا تطالب بتحقيق "كامل وشفاف" بعد اغتيال عمال الإغاثة في غزة

فلسطين اليوم

أكّد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، أنّ استشهاد عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم، في غارة جوية على قافلةمساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزّة هو "حدث كارثي".

وطالب ألبانيزي خلال تصريحاتٍ صحافية لهيئة الإذاعة الأسترالية، بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" ونشر النتائج على العلن حول ما جرىفي الحدث، مشدداً على أنّ التبريرات الإسرائيلية حول استهداف القافلة "غير كافية وغير مقبولة".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل" تدّعي أنّها تحمي حياة المدنيين في قطاع غزّة، ولكن هذا الأمر غير صحيح ويتناقض بشكلٍ صارخ مع الأفعالالإسرائيلية، التي أدّت إلى مقتل الفريق الإغاثي التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وكذلك، أدّت إلى فقدان آلاف الأرواح منالفلسطينيين.

تأتي تصريحات ألبانيزي في أعقاب عدوان إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الأمر الذيأدّى إلى استشهاد سبعة من موظفي المنظمة في قطاع غزّة، هذا الأسبوع، بينهم عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم، ومواطن أميركيكندي، إلى جانب ثلاثة بريطانيين وبولندي، وفلسطيني.

وتابع ألبانيزي أنّ "فرانكوم"، ينبغي أن تكون آمنة، مضيفاً أنّها كانت تقوم بمهمّة إنسانية وعمل متفانٍ في قطاع غزّة وعلى جميعالأستراليين أن يفخروا بها.

كما أردف رئيس الوزراء الأسترالي أنّ "فرانكوم"، لم تعمل فقط في غزّة بل أيضاً في بنغلاديش وباكستان وأثناء حرائق الغابات في "نيوساوث ويلز" في أستراليا، مشيراً إلى أنّ مقتل فرانكوم بهذه الطريقة، يعتبر بمثابة حدث كارثي مُدمّر لعائلتها.

وأشار ألبانيزي إلى أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أصدر الأسبوع الماضي، أوّل طلبٍ له بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة في الوقتالذي تقترح فيه "إسرائيل" غزو مدينة رفح الحدودية المزدحمة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن ألبانيزي، أنّ بلاده "تتوقّع محاسبةً كاملة" عن مقتل عمال إغاثة في قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ الفريق كان يتحرّك فيمنطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لافتةً إلى أنّها تعرّضت للقصف رغم تنسيق التحرّك مع"جيش" الاحتلال.

واليوم، أبدى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، امتعاضه وغضبه إزاء "الضربة" الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة"المطبخ المركزي العالمي"، وفق البنتاغون.

وطالب أوستن خلال اتصالٍ هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة لحمايةموظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، ولا سيما بعد الفشل المتكرر للتنسيق.