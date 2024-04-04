الحكومة اللبنانية: 100 ألف نازح و313 شهيدا في عدوان إسرائيل على لبنان

فلسطين اليوم

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن المواجهات مع "إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تسببت في نزوح نحو 100 ألف لبناني في الجنوب ومقتل 313.

وقال ميقاتي، خلال جلسة لمجس الوزراء: "تنعقد جلستنا اليوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي... ثمة حوالي 100 ألف نازح من جنوب لبنان و313 شهيدا (بينهم 66 مدنيا)، ونحو ألف جريح".

وتابع: "الكارثة الكبرى هي في الأضرار بالقطاع الزراعي، فهناك 800 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) تضررت بشكل كامل".

وأضاف أن "340 ألف رأس ماشية فقدوا (قتلت في قصف على مزارع)، وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي".

ورأى ميقاتي "وجوب أن تعلن الحكومة منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا أن المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة".

والأمر ذاته، حسب ميقاتي، "ينسحب على القطاع التربوي، فهناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدم، وأولوية البحث عن مصادر التمويل".

وقال إنه عقد في وقت سابق الخميس اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، بشأن "ما يحصل في الجنوب، وطلبنا المساعدة السريعة".

وذكر ميقاتي أن "السلام الحقيقي الذي ننشده هو سلام العدالة الإنسانية، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب".