بولندا: على إسرائيل دفع تعويضات لعائلة البولندي الذي قُتل في قافلة المطبخ في غزة

الساعة 03:26 م|04 ابريل 2024

فلسطين اليوم

أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى مقتل المواطن البولندي في قافلة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بقطاع غزة قبل يومين، قائلا في مؤتمر صحفي إنه "على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لعائلته."

وأضاف: "ننتظر توضيحًا فوريًا لملابسات الحادث". وفي وقت سابق، تم استدعاء سفير إسرائيل لدى بولندا، لإجراء محادثة توضيحية في وزارة الخارجية البولندية.