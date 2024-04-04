بولندا: على إسرائيل دفع تعويضات لعائلة البولندي الذي قُتل في قافلة المطبخ في غزة

فلسطين اليوم

أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى مقتل المواطن البولندي في قافلة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بقطاع غزة قبل يومين، قائلا في مؤتمر صحفي إنه "على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لعائلته."

وأضاف: "ننتظر توضيحًا فوريًا لملابسات الحادث". وفي وقت سابق، تم استدعاء سفير إسرائيل لدى بولندا، لإجراء محادثة توضيحية في وزارة الخارجية البولندية.