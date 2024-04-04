إصابة مواطن خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله

فلسطين اليوم

أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم.

وكان الاحتلال قد دهم عددًا من منازل المواطنين، واعتقل 3 مواطنين بينهم شقيقان.