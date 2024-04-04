تحسباً من أيّ ردٍ إيراني.. "إسرائيل" تُفعّل نظام التشويش على الـ"GPS"

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية بدأت اليوم بتفعيل نظام التشويش تشويشات على الـ"GPS" في كل أنحاء "إسرائيل"، بما فيها "غوش دان"، منطقة الوسط.

وذكر الإعلام العبري، أنّ تفعيل التشويشات على الـ "GPS"، مصدره التأهب الأمني المكثف تحسباً من أيّ ردٍ إيراني.

كما لفت إلى أنّ الإجراء الأمني الإسرائيلي، يأتي كجزءٍ من الاستعداد لردٍ إيراني، وإطلاق صواريخ جوّالة أو طائرات من دون طيار أو صواريخ موجّهة.

وأوضح أنّه جرى تفعيل تشويشات في الشمال (عند الحدود مع لبنان) في مطلع هذا الأسبوع، وصباح اليوم الخميس، جرى تفعيل تشويشات في "إيلات"، والعربة، و"غوش دان" أيضاً.