الصحة بغزة: 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، فيتقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33037 شهيدا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.