إصابات واعتقالات في اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الخميس- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل وفتشتها ونكلت بسكانها ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منازل في حي كميل، واعتقلت الشبان أحمد ذيب نزال وسلاح نزال وأمجد الدامون بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته.وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال صورت منازل 3 شهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

كما دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة في البلدة.

والليلة الماضية، اندلعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين وبلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى جرار وابنه محمود جرار بعد مداهمة منزلهم في بلدة برقين غرب جنين، والشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير بمدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الآليات والجرافات العسكرية اقتحمت جنين من شارعي نابلس وحيفا، وتصدى لها المقاومون وأطلقوا باتجاهها الرصاص وفجروا عبوة ناسفة محلية الصنع بجرافة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عيناء غيظان شقيقة الشهيد أحمد ياسين غيظان خلال اقتحام قرية قبيا بعد اعتقال والدته وشقيقيه أمس.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري بمدينة رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ طه بدران بعد اقتحام منزله في المخيم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الشاب أشرف السجدي والجريح محمد شمروخ خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس ونفذت عمليات دهم واعتقلت الشقيقين خضر ومعتصم ابو السعود خلال اقتحام منزلهم في رفيديا.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منذر الأقرع بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، والفتى يونس حوراني بعد اقتحام منزله في حي النقار.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معاذ وخالد رائد النعيم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس صباح اليوم