8 شهداء في رفح وقصف جوي ومدفعي على دير البلح وخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلالالحربي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا.

وفي خان يونس جنوبي القطاع دوت عدة انفجارات جراء القصف الإسرائيلي في وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.