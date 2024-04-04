أوستن يعاتب غالانت.. ويطالب "إسرائيل" بحماية موظفي "الإغاثة" في غزة

فلسطين اليوم

أبدى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس، امتعاضه وغضبه إزاء "الضربة" الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي/وورلد سنترال كيتشن"، وفق البنتاغون.

وطالب أوستن خلال اتصالٍ هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، "إسرائيل" باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، ولا سيما بعد الفشل المتكرر للتنسيق.

يأتي هذا في أعقاب عدوان إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 7 من موظفي المنظمة في قطاع غزّة، هذا الأسبوع.

وذكر البنتاغون أنّ أوستن حثّ غالانت أيضاً، على إجراء تحقيق "سريع وشفاف" ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.

كما أضاف أوستن أن هذه الأحداث التي وصفها بالتراجيدية، تُعزز القلق الأميركي من عملية إسرائيلية في رفح.