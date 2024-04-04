العراق: المقاومة الإسلامية تضرب قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالمُسيّرات

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف مجاهديها قاعدة الاحتلال الجوية "رامات ديفيد" في حيفا المحتلة، فجر اليوم، باستخدام الطائرات المُسيّرة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، إنّ مجاهديها "استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية"، مؤكّدةً استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وأكّدت المقاومة أنّ العملية تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفالٍ ونساء وشيوخ.