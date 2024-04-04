قنص واشتباكات ضارية.. المقاومة تقول كلمتها وصواريخ سرايا القدس تدك المستوطنات

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لقواته المتوغلة في قطاع غزة، عبر الاشتباك وإطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف، مع دخول ملحمة "طوفان الأقصى" يومها الـ180.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأربعاء، استهداف "سديروت" و"نيرعام"، و"كيسوفيم" ومستوطنات غلاف غزة، برشقةٍ صاروخية رداً على جرائم الاحتلال.

كذلك، أعلنت السرايا أنه بالاشتراك مع لواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى، استهدفت تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابلٍ من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقتٍ سابق، دكّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، قوةً إسرائيليةً راجلةً بقذائف "الهاون"، وذلك شرقي حي التفاح في مدينة غزة.

بدورها، دكّت كتائب شهداء الأقصى أيضاً تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية شمالي خان يونس بقذائف "الهاون".

وبينما تمعن المقاومة في تكبيد قوات الاحتلال الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، اليوم، بإصابة طبيب في الاحتياط في تشكيل "الكوماندوز" إصابة خطرة في المعارك في جنوب القطاع.