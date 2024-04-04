مأزق حكومة نتنياهو يكبر.. غانتس يدعو إلى انتخابات مبكرة والليكود يرد

فلسطين اليوم

دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مساء الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا من الداخل والخارج بسبب الحرب على قطاع غزة.

وفي مستهل كلمة بثها غانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لنتنياهو، على الهواء مباشرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال غانتس رئيس حزب "أزرق-أبيض": "أردت التحدث اليوم لأننا نواجه تحديات هائلة على الجبهات كافة، وعلينا الحفاظ على وحدتنا".

وأضاف: "نحن نعمل ليل نهار حتى يجلس المختطفون (الأسرى الإسرائيليون بقطاع غزة) معنا، ربما في ليلة عيد الفصح القريب (24 أبريل/ نيسان الجاري)".

ووجه رسالة إلى نتنياهو دون تسميته قائلًا: "إذا كانت هناك فرصة - ونحن نحتاج باستمرار إلى الدفع نحوها - فلن نفوتها. أنا وأصدقائي لن نجلس في حكومة لا تعمل حقًا على إعادة المخطوفين".

واعتبر غانتس أن الرغبة في إعادة الأسرى الإسرائيليين ليست نقطة ضعف، بل نقطة قوة وأن "هناك العديد من الاختبارات التي سيتعين علينا أن نواجهها وسنواجهها".