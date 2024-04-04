خشية من الرد الإيراني.. الاحتلال يجنّد عناصر احتياط في الدفاع الجوي

فلسطين اليوم

أكدت "القناة 13" الإسرائيلية أنّ "جيش" الاحتلال أعلن عن تجنيد احتياط في تشكيل الدفاع الجوي على خلفية التأهب والاستنفار، خشية رد إيراني على الاغتيال في سوريا.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية بدورها عن الناطق باسم "جيش" الاحتلال، أنه "بعد تقدير للوضع سيتم تعزيز تشكيل الدفاع الجوي، ومن ضمن ذلك تجنيد عناصر احتياط".

وفي سياق متصل، انتقد عضو "كنيست" الاحتلال، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان،الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلاً "لا أعرف من يقف وراء القرار، ولكن إذا كان أي شخص يعتقد أن الإيرانيين سوف يتراجعون أو يغيرون أجندتهم، فهم لا يفعلون ذلك".