إسبانيا: سنعترف بفلسطين دولة ذات سيادة

فلسطين اليوم

صرّح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، في لقاء تلفزيوني، بأنّ إسبانيا ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، مشدداً على أنه"سيكون لفلسطين مكان في الأمم المتحدة".

وأمس الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام إسبانية عدّة عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله للصحافيين المرافقين له خلال جولة فيالشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل.

ووفقاً للتقارير، قال سانشيز إنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع يونيو/حزيران، وسلط الضوءعلى مناقشات جارية في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، زعم مانويل أنّ حكومته أوقفت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تصدير السلاح إلى "إسرائيل".

خوسيه مانويل المتكررة بشأن التزام بلاده "الحظر الشامل" لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقدواصلت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال.

ووفقًا للبيانات التي ظهرت في بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية "كوميكس"، والتي حللها الباحث في مركز "ديلاس" أليخاندروبوزو، وتمّ التحقق منها بواسطة صحيفة "elDiario.es” الإلكترونية الإسبانية، يظهر تصدير ذخائر من إسبانيا إلى "إسرائيل" بقيمة987 ألف يورو.

وعلى وجه التحديد، تم تصدير "القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ والطلقات وغيرها من الذخائر والمقذوفات وأجزائها"، من أجلاستخدامها في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة.